Els veïns de Santa Coloma de Farners estan commocionats per la mort d'una menor en un accident de trànsit que va tenir lloc ahir al municipi. Els fets van ocórrer passats uns minuts de dos quarts de sis de la tarda al Polígon Industrial de la localitat. Segons la informació dels Bombers de la Generalitat, la víctima anava d'acompanyant en una moto, que per causes que s'estan investigant van patir una topada amb un camió.

La víctima, C.B.J., tenia 16 anys i anava a l'Institut de Santa Coloma. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Al lloc hi van treballar els Bombers de la Generalitat, la Policia Local i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van atendre el conductor de la moto, que va resultar ferit lleu. Per la seva banda, el conductor del camió va resultar il·lès. Dues víctimes durant el 2023 Segons les dades del Servei Català de Trànsit, el primer mes de l'any han mort dues persones en accidents de trànsit mortals en vies interurbanes a la província de Girona. L'últim sinistre va tenir lloc a l'AP-7 al seu pas per Bàscara el 12 de febrer, i es va produir per un xoc múltiple entre cinc turismes, dels quals un conduïa contra direcció. El conductor d'un dels vehicles va morir. Segons les últimes dades Trànsit, durant el primer mes de l'any han mort un total de 14 persones a Catalunya en 12 accidents de trànsit mortals.