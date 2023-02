Els representants de la fàbrica Nylstar de Blanes (Selva) s'han unit aquest dimecres a la taula per a la reindustrialització de la fàbrica que ha impulsat l'Ajuntament de Blanes (Selva), el Departament d'Empresa i Treball i el comitè d'empresa.

Aquesta és una eina que ha de servir per buscar projectes de viabilitat per l'empresa després que aquesta presentés un concurs de creditors en fase de liquidació. En la primera reunió de la taula s'ha acordat que per a la propera trobada es farà un resum d'actius i passius que hi ha a l'actualitat.

Es tracta de fer un inventari de tota la maquinària disponible i les possibles comandes que es poden servir des de la fàbrica. A partir d'ara abordaran les opcions de futur de la factoria blanenca.

L'encàrrec d'elaborar aquest inventari l'assumirà el comitè d'empresa i els representants de l'empresa, ja que tenen al seu abast les dades necessàries per fer el llistat de forma acurada. Per la seva banda, la Generalitat ha assumit la funció de tutela i el consistori blanenc haurà d'estudiar quines activitats industrials podrien desenvolupar-se a les antigues instal·lacions de Safa, ara ocupades per la Nylstar.

Revisar els usos

En aquest sentit, caldrà definir quins usos i qualificacions té cada espai i també quines llicències es poden donar en cada una de les naus i edificacions que conformen les instal·lacions de Nysltar. La factoria havia anat reduint les zones on tenia activitat i per això caldrà revisar la normativa urbanística.

La reunió d'aquest dimecres ha comptat amb la participació de l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i la tinenta d'alcalde Marina Vall·llosada. Per la part del Departament, hi va assistir el Secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos; el director general de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, Òscar Riu; el director general d’indústria, Oriol Alcoba; i el sots director general d’Inversió Industrial, Jordi Carbonell.

El comitè d'empresa va enviar-hi el president, Xavi Cherino, amb els portaveus dels tres sindicats Carlos Chicano (CCOO), Gabriel Tejada (DOMUM) i Maxi Rica (UGT). També hi havia dos advocats i assessors. Per part de l'empresa, hi havia l'administrador concursal i un representant de Nylstar. Ara, la propera trobada serà d'aquí a dues setmanes.