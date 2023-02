L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha decidit fer canvis en la rua de dissabte de Carnaval com a mostra de respecte a Clàudia Baraza, la menor que va morir en un accident.

La rua de dissabte del Carnaval s'iniciarà finalment a les 6 de la tarda (en lloc de les 5, com era previst inicialment) per espaiar-la amb l'hora de l'enterrament (a les 4). A més, quan la rua circuli per davant del carrer Roca Guillera se silenciarà la música i l'ambient com a mostra de respecte i de condol cap a la Clàudia i tota la seva família.