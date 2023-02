La Fundació Mona de Riudellots de la Selva ha impulsat una campanya de mecenatge per pagar l'increment del 300% en la dieta dels ximpanzés i macacos que tenen en rehabilitació. La campanya consisteix en donar un euro al mes per pagar els 450 kg de verdura i fruita que gasten a la setmana per alimentar els 17 primats del centre. Els animals que hi ha han estat maltractats en circs, com a models de publicitat o mascotes. Bona part del sobrecost del menjar ha arribat des de fa mig any, quan es va optar per reduir dràsticament la fruita que els donaven i compensar-ho amb més verdura, conjuntament amb la inflació. L'objectiu del canvi era que la dieta fos més sana per contribuir que els animals tinguin conductes menys agressives.

La dieta dels ximpanzés de la Fundació Mona ha canviat en qüestió de mig any per substituir bona part de la fruita que menjaven per verdura. Els responsables d'aquesta entitat que hi ha a Riudellots de la Selva asseguren que al llarg dels últims anys s'han publicat estudis i investigacions que apunten a una millora en les conductes i l'estat de salut dels primats si es redueix la fruita i es compensa amb verdura. La cap de Comunicació de l'entitat, Cristina Valsera, explica que davant d'aquestes investigacions van optar per contactar amb una nutricionista i conjuntament han confeccionat una nova dieta pels primats de la fundació. Això ha implicat reduir "dràsticament" la quantitat de fruita que els donaven per passar a oferir-los enciam, cogombre o altres verdures. Aquests canvis es van començar a aplicar de forma gradual a partir de l'estiu i ara la nova dieta ja està totalment implementada. El canvi cap a la verdura respon a la idea de donar una nutrició similar a la que tenen a la selva, quan estan en llibertat. Valsera ha recordat que el nivell de sucre que té la fruita de les produccions agrícoles catalanes "no té res a veure" amb les plantes salvatges que hi ha en el seu hàbitat natural. Més verdura i menys sucre Per això han decidit fer el canvi i donar-los més verdura, fet que implica una menor ingesta de sucre al mateix temps que els aporta més fibra. Aquest canvi desenvolupà "una microbiota més saludable" i acaba repercutint a molts nivells. Els animals han registrat un sistema immunològic més fort, un cor més saludable i han reduït els nivells d'hiperactivitat. A més, al llarg de tot aquest temps els cuidadors han anat analitzant els canvis de comportament, que també han estat positius. Amb la nova dieta, els ximpanzés són menys agressius i hi ha menys conflictes entre ells. Els animals també destinen més hores del dia a buscar els aliments, que els cuidadors s'encarreguen d'amagar en diferents punts del recinte exterior que tenen per córrer i distreure's. 450 kg de menjar a la setmana El canvi de dieta, però, ha comportat que els animals també ingereixin més quantitat de menjar. Això fa que la fundació hagi de comprar uns 450 kg de verdura i fruita a la setmana i el nou menú repercuteixi amb un sobrecost del 300%. Cristina Valsera recorda que ara han de comprar "més tipus de verdura diferents" i també consumeixen menys pomes i peres, dues fruites que les cooperatives locals els regalaven. A més, l’encariment dels preus derivat de la inflació tampoc hi ha ajudat. Malgrat tot, la cap de comunicació de la Fundació Mona assegura que aquest canvi suposa una "inversió", ja que els animals gaudeixen de més bona salut i això es tradueix en menys hospitalitzacions en un futur. Per ajudar a pagar la despesa extraordinària en el menjar, la fundació ha impulsat una campanya de micromecenatge. Es tracta d'un perfil a la plataforma teaming.net que ja fa anys que tenien en actiu però que ara volen impulsar per aconseguir més col·laboradors. Per participar-hi només cal donar un euro al mes que servirà per pagar la dieta dels primats que hi ha en el centre de Riudellots de la Selva. Primats en rehabilitació La Fundació Mona cuida de 17 primats (13 ximpanzés i 4 macacos) que han recuperat de circs, zoològics i cases particulars. Tots ells són animals maltractats que han treballat en el món de l'espectacle o s'han convertit en models de publicitat. També n'hi ha que eren mascotes que els seus propietaris no cuidaven com pertocava. En el centre els ofereix una rehabilitació per tal que puguin tornar a viure en societat amb normalitat. Una vegada superen aquesta etapa, però, els animals segueixen a la fundació ja que el seu retorn a l'hàbitat natural suposaria un perill perquè no tenen els coneixements i les habilitats dels exemplars que estan en llibertat.