Després de mesos de negociacions i d’intents fracassats d’aprovar els pressupostos, finalment un acord entre Esquerra Republicana (que governa en minoria a l’Ajuntament), el Partit Socialista i Junts per Blanes permetrà aprovar les xifres per al 2023.

Segons un comunicat emès ahir al vespre i signat pels portaveus de les tres formacions, l’acord respon «a la voluntat comuna de dotar al municipi d’una estabilitat respecte de les seves responsabilitats contractuals, de servei i d’inversió en el municipi». Els tres grups també han pactat crear un grup de treball que vetllarà per l’execució del mateix a través de reunions periòdiques.

Més diners per a cultura

L’acord contempla, entre d’altres, augmentar les partides destinades a cultura i promoció de la ciutat, així com redimensionar la partida corresponent a prestació de servei de televisió en municipi per titular de llicència i gestió de ràdio. Tot i que, per ara, no han trascendit les xifres concretes referents a aquestes partides.

Un altre dels compromisos és elaborar un pla d’asfaltatge de la ciutat «no inferior a 300.000 euros» i elaborar una inversió que contempli el cobriment de la pista poliesportiva de Mas Florit. També es preveu redactar un projecte d’adequació i reforma de la cuina de l’Escola Ventijol i executar-lo. El pacte també posa per escrit insistir en les negociacions per tal d’arribar a un acord amb la Generalitat de Catalunya pel que fa a la possible cessió municipal de l’espai de l’Antiga Llotja a favor del municipi.

Les tres formacions subratllen que totes aquestes propostes d’actuacions i treball conjunt, així com qualsevol posterior proposta, formaran part de les reunions que els representats de cada formació faran amb una periodicitat setmanal.

Cal recordar que totes aquestes propostes pactades arriben a escassos tres mesos abans de la celebració de les properes eleccions municipals, que es duran a terme el proper 28 de maig i que podrien alterar la representació que aquestes tres formacions tenen a l’Ajuntament.