Era l’esdeveniment més esperat per tothom: tant pels que hi participaven en alguna de les colles, com pels veïns i veïnes de Blanes que no se la perden mai, així com pels visitants arribats d’arreu del territori i la Catalunya Nord que la tenien apuntada a les seves agendes carnavalesques des de fa anys. En definitiva: hi havia ganes de poder tornar a recuperar la Gran Rua de Carnestoltes, que a Blanes va culminar ahir el cicle del Carnaval de la Costa Brava Sud.

Prova d’aquesta fal·lera són els milers de persones que durant la tarda-vespre d’aquest diumenge es van aplegar als carrers de la ciutat per no perdre’s detall de l’esdeveniment. Van desfilar 550 persones, repartides en un total de 10 colles que, com és habitual, rivalitzaven en imaginació i espectacularitat a l’hora de lluir el motiu amb què es presentaven. I no tan sols es tractava de la disfressa que duien.

Les carrosses, que en alguns casos es comptaven de dos en dos, també van despertar l’interès del públic, que badava els ulls i les orelles al ritme dels temes musicals que acompanyaven la desfilada. Per segona edició –no consecutiva, perquè la COVID va obligar a reinventar un altre carnaval el 2020 i al 2021- el recorregut ha començat al barri de Mas Enlaire, al costat de la Plaça 11 de Setembre.

El nou traçat d’arrencada estrenat el 2020 li confereix una major fluïdesa i lluïment, així com una logística molt més fàcil perquè no va haver de tombar des de la plaça, sortint en línia recta en lloc d’haver de fer el gir dels anys anteriors. Des d’aquí va continuar per la Plaça Solidaritat, Rambla Joaquim Ruyra Sud, Plaça Catalunya, Passeig de la Marina i Plaça dels Països Catalans, arran de mar, on va finalitzar.

El públic estava compost principalment per veïns del municipi i poblacions de la rodalia, així com turistes procedents de la Catalunya Nord, que especialment aquests darrers anys han sovintejat el Carnaval de Blanes, i també han participat amb més assiduïtat en altres activitats que es fan en aquesta població on neix la Costa Brava, de manera més significativa que temps enrere.

Tres colles de Blanes

L'originalitat de les disfresses, les treballades coreografies, la fastuositat del vestuari, el maquillatge, el so, la música i la llum competien entre les 10 colles participants. Com és habitual, procedien majoritàriament de les tres poblacions de la Costa Brava Sud unides per l’organització del cicle festiu, així com d’altres municipis de la seva àrea d’influència: Blanes (3), Lloret de Mar (2), Tossa de Mar (1), Pineda de Mar (2), Riells i Viabrea (1) i Massanes (1).

Aquest 2023 han participat tres colles de Blanes. La més nombrosa –tant pel que fa a les de Blanes com de tota la rua- era la de l’Associació de Veïns de Quatre Vents amb 107 components que anaven disfressats de trolls. Per la seva banda, l’Esbart Joaquim Ruyra festejava els seus 60 anys d’aniversari que compleixen enguany, i van aplegar 80 components. Pel que fa a la tercera colla de Blanes, de l’Associació Que Vingui Qui Vulgui, la disfressa estava inspirada en Egipte, amb 45 components. Les 7 colles restants d’altres municipis han desfilat amb comparses que anaven des de les 24 persones la menys nombrosa fins les 80 la que més personal aportava.

Concurs de Carrosses i Comparses

El veredicte del Concurs de Carrosses i Comparses de la Rua de Carnaval de Blanes es farà públic demà dimarts 21 de febrer. Es repartiran 6.200 € en metàl·lic sumant els 15 guardonats que hi haurà. Hi ha tres principals categories amb premis: dues són per a carrosses d’entitats blanenques i foranies, i la tercera modalitat és per a comparses sense distingir la seva procedència.

En la categoria de carrosses foranies hi ha sis premis, de 100 € a 1.200 €, en les de Blanes tres premis de 300 €, 500 € i 1.000 €, i en la modalitat de comparses sis premis que van dels 50 € fins als 600 €. El jurat qualificador ha de valorar de cadascuna de les 17 colles que van desfilar ahir quatre conceptes. En el cas de les carrosses: originalitat, artesania, efectes visuals i sonors i el guarnit que llueixen.

I, per la seva banda, pel que fa a les comparses, s’ha de qualificar la seva originalitat, coreografia, vestuari, i maquillatge. Cada ítem es pot valorar amb un màxim de 10 punts, una decisió certament difícil després d’haver vist les fastuoses creacions de la rua d’enguany, que cada vegada superen més la imaginació dels seus creadors.