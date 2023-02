L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners preveu reobrir la piscina coberta a partir de l'1 de maig i fins a finals del 2023. El govern local preveu fer una prestació de servei temporal mentre prepara el futur model de gestió, que aposten per subcontractar una empresa perquè ho gestioni. La piscina va tancar de forma sobtada a principis del mes d'agost després que l'empresa que la gestionava anunciés el tancament de l'equipament. Mentrestant, el consistori segueix fent la valoració dels equipaments per tal de reclamar a l'empresa gestora una indemnització. Els informes municipals preveuen tenir uns 500 usuaris a la reobertura i haver-hi d'aportar 347.000 euros per assumir el dèficit.

El plenari de Santa Coloma de Farners ha donat llum verda a la reobertura temporal de la piscina coberta de cara al mes de maig i fins a finals d'any. La proposta ha comptat amb el suport de 12 regidors, 10 del govern local (6 d'ERC i 4 de Junts) i 2 més del PSC. La resta de grups a l'oposició (CUP i Independents de la Selva) s'han abstingut.

Pendents dels pressupostos

Malgrat tot, el projecte no podrà tirar endavant fins que hi hagi pressupostos municipals per aquest 2023, que el govern local encara no ha presentat ni portat a votació. L'alcalde del municipi, Joan Martí, ha avançat que possiblement es podrien presentar a principis de març i una vegada estiguin aprovats, es podrà tirar endavant aquest "encàrrec de servei" que permeti reobrir la piscina coberta.

Segons ha destacat Martí, un informe avala que el maig la piscina comptaria amb uns 500 usuaris (quan en va tancar en tenia 960) però que es podria tancar el 2023 superant el miler d'abonats. Per aconseguir-ho, mantindran les quotes que hi havia vigents fins ara. Des de l'oposició han criticat que no s'aprofiti l'ocasió per abaixar els preus, ja que molts dels usuaris es queixaven que la mensualitat era massa alta.

Un dèficit de 347.000 euros

Malgrat tot, l'alcalde ha defensat mantenir els preus per no incrementar el dèficit previst per aquests mesos de reobertura. De fet, si bé l'informe apunta que hi haurà uns ingressos d'uns 375.000 euros, les despeses seran de 722.000 euros més. Això provoca un dèficit de 347.000 euros que haurà d'assumir el consistori.

Mentre dura aquesta obertura temporal, l'ajuntament estudiarà el model de gestió que haurà de tenir l'equipament. De moment, el govern local aposta per un model de gestió indirecta, és a dir, subcontractant una empresa perquè gestioni el servei. L'alcalde considera que per gestionar aquest equipament cal "agilitat en la contractació", un tret que no pot oferir l'administració pública. Des de la CUP han criticat que aquesta agilitat signifiqui "precarietat" en el món "capitalista" i per això ha criticat que no s'aposti per crear una empresa pública que s'encarregui de gestionar el servei.

Per altra banda, es preveu que els socis que hi havia inscrits puguin seguir abonats sense haver de tornar a pagar matrícula, malgrat que hi hagi una nova gestora i l'alcalde ha anunciat que buscaran una solució a la gent que havia avançat mensualitats en el moment del tancament i ara vulgui tornar a fer servir les instal·lacions.

Inventari

En paral·lel a la reobertura de la piscina, l'alcalde ha anunciat que seguiran fent una valoració de l'equipament per fer "la reclamació pertinent" a l'antiga gestora i liquidar el contracte de forma definitiva. Una vegada es resolgui aquest contracte, treballaran perquè l'empresa indemnitzi pel tancament de la piscina i les conseqüències que va provocar a usuaris i treballadors.

A més, ja s'estan fent feines de manteniment i posada a punt de les instal·lacions amb l'objectiu que l'1 de maig les portes puguin tornar a estar obertes. Malgrat tot, les formacions a l'oposició veuen amb escepticisme aquesta reobertura i ho qualifiquen de "maniobra electoralista" per part de les dues formacions al govern local.