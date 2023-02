L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó un acusat d'abusar sexualment d'una nena de 5 anys a Blanes. A la sala de vistes, l'acusat ha reconegut que aquell matí va fer tocaments als genitals a la petita i després la va obligar a tocar-li el penis.

A la sala de vistes de la secció tercera de l'Audiència de Girona, l'acusat s'ha limitat a reconèixer els fets que recull l'escrit d'acusació de la fiscalia i a acceptar la condemna. Segons la fiscalia, els abusos sexuals van tenir lloc el matí del 9 de febrer del 2019 en un domicili de Blanes.

L'escrit de conclusions no especifica quina relació tenien acusat i víctima, una nena de 5 anys en el moment dels fets. Entre les nou i la una, el processat va fer tocaments als genitals de la petita, "llepant posteriorment la zona" i, a continuació, es va abaixar els pantalons i va obligar la nena a tocar-li el penis.

La fiscalia l'acusa d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys i sol·licitava inicialment una pena de 4 anys de presó. Com que ha reconegut els fets, l'acusació pública i la defensa han arribat a un acord de 2 anys de presó. A més, el tribunal també li imposa 5 anys de llibertat vigilada i el processat no es podrà apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 4 anys.

La defensa ha demanat que se suspengui l'execució de la pena perquè l'acusat no té antecedents i es compleixen els requisits legals perquè no entri a presó. La fiscalia no s'hi ha oposat demanant uns requisits que el tribunal ha acordat: El processat no ingressarà al centre penitenciari amb la condició de no tornar a delinquir en un termini de 5 anys i de pagar els 6.000 euros d'indemnització pel dany moral causat a la víctima.

La fiscalia i la defensa han descartat recórrer la resolució i el tribunal ha declarat ferma la sentència.