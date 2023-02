El poble de Vidreres viu aquest dimarts el tradicional ranxo de carnestoltes. Es tracta d'una sopa tradicional que es prepara amb el menjar que han donat els veïns durant el cap de setmana. Enguany el ranxo incorpora una nova perola, arribant a les 29 que bullen des de primera hora del matí per servir els 3.000 litres de sopa a tothom qui ho vulgui a partir de les dues del migdia. A més, els organitzadors han anunciat que aquest novembre acolliran la desena trobada d'escudelles, sopes històriques i ranxos al municipi. Per primera vegada hi vindran quatre pobles d'Andorra i un més de la Catalunya del Nord. Entre tots volen impulsar una candidatura per declarar els ranxos i les sopes patrimoni immaterial de la humanitat.