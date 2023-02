L'Incasol construirà 68 habitatges de protecció oficial a Lloret de Mar en uns terrenys que ha cedit l'ajuntament. Una vegada construïts, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya serà l'encarregada de gestionar els pisos. Un 25% dels habitatges es destinaran a joves i un altre 25% serà per a famílies en situació vulnerable. La resta, s'adjudicaran a les persones inscrites en el registre municipal per accedir a un pis públic. El bloc se situarà a l'avinguda de la Vila de Blanes número 173 i tindrà cinc plantes. En total es preveu que els pisos ocupin més de 5.000 metres quadrats i la intenció és entregar les claus el juny del 2026.

Lloret de Mar tindrà 68 habitatges de protecció oficial més d'aquí a tres anys i mig amb el conveni que s'ha signat aquest dimecres entre el Departament de Territori i l'ajuntament. En el document, el consistori cedeix una finca municipal situada a l'avinguda de la Vila de Blanes perquè l'Incasol hi construeixi un bloc de pisos de cinc plantes, 5.800m2 i 68 pisos que se sumaran al parc d'habitatge municipal.

La cessió dels terrenys a l'Incasol és per 75 anys prorrogable a 99 anys en total, el màxim permès per la llei. Amb el conveni, l'Incasol podrà construir-hi els habitatges, però els terrenys seguiran essent de titularitat municipal. Una vegada estiguin acabats, la gestió dels pisos anirà a càrrec de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La regidora d'Habitatge de Lloret de Mar, Jennifer Pérez, ha remarcat que les condicions per adjudicar els pisos es consensuaran amb el Govern amb l'objectiu que l'ajuntament pugui dirigir els pisos als col·lectius que més ho necessitin.

De moment, el conveni estipula que un 25% dels pisos serà per a joves menors de 35 anys i un altre 25% serà per a famílies en situació vulnerable. L'altra meitat restant serà per a persones que estiguin inscrites en el registre municipal per accedir a un habitatge de protecció oficial. Per formar part d'aquest registre cal complir un conjunt de requisits a nivell d'ingressos familiars o patrimoni.

La directora de l'Incasol, Maria Sisternas, ha explicat que els pisos seran prioritàriament per a les persones que portin tres o més anys empadronats a Lloret de Mar. De tota manera, Sisternas ha assegurat que l'Agència Catalana de l'Habitatge procurarà que "no quedin mai buits".

Inversió de 9 milions

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha celebrat la promoció d'obra pública i ha detallat que el bloc de pisos s'ubica en una zona molt bona del municipi. Dulsat ha recordat que es tracta d'una àrea residencial i a prop d'aquests habitatges hi ha diversos serveis i està molt a prop "d'una de les millors platges" que hi ha a la Costa Brava. La construcció d'aquesta promoció costarà més de 9 milions d'euros. De fet, el secretari general de Territori, Joan Jaume, ha recordat que el Departament de Territori destinarà "30 milions d'euros en polítiques d'habitatge" aquest 2023. Es tracta de la segona partida més important de tot el departament, superada per la de transport públic.

Jaume Dulsat ha explicat que els habitatges de protecció oficial que construirà el Govern se sumen a altres accions en matèria d'habitatge que s'han fet des del consistori en els últims quatre anys. L'alcalde ha recordat la nova normativa de regulació d'Habitatge d'Ús Turístic (HUT) que garanteix "la convivència entre visitants i residents" o els 1,3 milions d'euros en habitatge que destinarà el govern local.