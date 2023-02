Maria Dolors Oms i Bassols (Blanes, 1940) ha mort avui. Va ser la primera alcaldessa de l’era democràtica a Blanes (va governar entre 1979 i 1987 i entre 1991 i 1995) i fins ara l’única dona que ha ocupat el càrrec. Durant anys també va estar vinculada a la Fundació Aspronis.

Al llarg de la seva trajectòria va rebre diversos reconeixements, com la Medalla president Macià per la seva "capacitat de lideratge i el seu comprimís amb la millora de la situació dels discapacitats a través de fundacions", o la Medalla de la Pesca de la Generalitat pel seu suport a la comunitat de pescadors.

L'any 2016, com a pregonera de la Festa Major de Blanes, va recordar la seva infantesa, destacant detalls poc coneguts pels blanencs, com per exemple que li agradava jugar a futbol.

Ja de més gran, va rememorar que la veritable resposta a les seves inquietuds la va trobar en un món radical al qual havia viscut, col·laborant amb tasques socials que li obrien els ulls a realitats que li eren desconegudes. La precarietat laboral que es vivia als anys seixanta la va empènyer a treballar des de la clandestinitat en aquest àmbit, i per això va decidir entre finals d’aquella dècada i principis dels setanta començar i acabar els estudis d’Assistent Social.

Mentre en la seva vida personal se separava del seu primer marit, en l’àmbit professional va començar a estudiar Dret, carrera que va haver de deixar després del dur cop que va suposar-li la mort del seu pare. Amb el convenciment que calia crear un nou model de societat, va involucrar-se amb el PSC i l’any 1979, quan es van convocar les primeres eleccions democràtiques, va encapçalar la candidatura que després li significaria ser la primera alcaldessa –i fins ara, l’única- de Blanes.

Del seu primer mandat, Maria Dolors Oms destacava tres iniciatives: la instal·lació de clavegueram en els barris on no existia, la creació de fons per a petits projectes, i la redacció d’un nou Pla General d’Ordenació Urbana Municipal. L’exalcaldessa també reivindicava públicament la bondat, l’honestedat i la dignitat de la política: “La política no és sinònim de poder. La política és, únicament i exclusivament, voluntat de servei”.

Al final d'aquell pregó també va recordar la seva llarga trajectòria a la Fundació Aspronis, l’entitat de referència a la Selva i al Maresme Nord, i de la que va ser presidenta: “La nostra gent és molt especial, no per la seva disminució, sinó per les seves capacitats (...) Reconec que m’enorgulleix presidir aquesta entitat que diu tant de Blanes i de tots els blanencs. Aquí vam néixer aviat farà 50 anys, i aquí volem romandre”.

“Ja ho veieu, no tinc ni he fet res especial. Soc una persona normal que estima apassionadament el seu poble i que li agrada escoltar, comprendre, aprendre, compartir i caminar al costat de la seva gent (...) Amigues i amics, la vida passa, inexorablement. Però el més important és trobar i saber-ne el sentit que vols que tingui i viure-la! Aquest ha estat el meu camí”, deia Oms al final d'aquell pregó.

El PSC demana posar el seu nom a un espai de Blanes

El primer secretari del PSC, Jordi Hernández, va presentar fa uns dies una instància en representació dels socialistes de la vila perquè un espai municipal, carrer o parc del poble porti el nom de la primera alcaldessa democràtica de Blanes, M. Dolors Oms. L'homenatge, però no serà tal com havien previst. “Creiem que hi ha homenatges que s’han de fer en vida; i la dedicació, implicació i treball que va fer la Dolors per Blanes i la seva ciutadania, no només des de l’Ajuntament, és inqüestionable. Per aquesta raó, creiem que ha arribat el moment que un espai de la ciutat porti el seu nom” explicava l’alcaldable socialista, Jordi Hernández, coneixedor del delicat estat de salut de l'antiga dirigent municipal.

Els socialistes no només destacaven els seus dotze anys com a alcaldessa, en dos períodes diferents del 1979 al 1987 i del 1991 al 1995, en el que va poder fer efectiva la unió del centre de Blanes amb els Pins eliminant les barreres físiques, sinó la seva implicació amb la confraria de pescadors de Blanes o el seu compromís amb la creació de la Fundació Aspronis. “Bona prova d’això és la Medalla al Treball President Macià per la seva implicació en la millora les condicions i qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la Medalla de la Pesca per la seva implicació amb el sector pesquer” ha afirmat Hernández.

Tot i que els socialistes han presentat una instància també van manifestat la seva intenció de fer arribar una moció al plenari perquè es pugui discutir en el proper ple ordinari de març -aprofitant que el 8 de març és el Dia Internacional de la Dona.