L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó l'acusat de violació per 'stealthing' a Lloret de Mar (Selva). El processat afrontava 9 anys de presó. A la sala de vistes, ha reconegut que el 18 d'octubre del 2020, mentre tenia relacions amb una treballadora sexual, va "faltar a l'acord pactat", li va fer petons als llavis i es va treure el preservatiu sense el consentiment de la dona.

La fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena aplicant-li la llei del 'sí és sí', que és "més beneficiosa" per a l'acusat, i apreciant-li atenuants de reparació del dany i drogoaddicció. L'home no haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir en 5 anys i fer un curs de reeducació sexual.

La fiscalia sol·licitava inicialment 9 anys de presó i 6 anys de llibertat vigilada per un delicte de violació. També fixava la indemnització per a la víctima en 5.220 euros pel dany moral i per les lesions causades.

A la sala de vistes de la secció tercera de l'Audiència de Girona, l'acusat ha reconegut que la matinada del 18 d'octubre del 2020 va contactar amb la víctima a través d'una pàgina web de contactes sexuals. La dona, juntament amb una altra treballadora sexual, va anar fins al domicili del processat, situat a Lloret de Mar. Hi van arribar ca les 4.30 de la matinada. L'altra dona va marxar dues hores després.

La víctima i l'acusat van tenir relacions sexuals consentides fins cap a les 7.30 del matí durant les quals el processat va "respectar" les dues condicions posades per la víctima: no la podia petonejar als llavis i no podien tenir sexe sense preservatiu.

"A partir d'aquesta hora, faltant a l'acord pactat anteriorment i en contra dels desitjos de la víctima, l'acusat li va fer petons a la boca mentre la subjectava amb forces pels braços perquè no es pogués apartar", concreta l'escrit d'acusació de la fiscalia que l'acusat ha subscrit. Aleshores, i utilitzant "la força física", la va obligar a fer-li una fel·lació i la va penetrar sense preservatiu.

Esquiva la presó per la llei del 'sí és sí'

Com que l'acusat ha reconegut els fets, la fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord que s'ha traduït en una rebaixa de la pena. D'entrada, per l'aplicació de la llei del 'només sí és sí', que és "més beneficiosa" per a l'acusat perquè rebaixa la pena mínima per aquest delicte als 4 anys de presó. A més, li han apreciat dos atenuants perquè ha consignat 5.250 euros per a la indemnització i, en el moment dels fets, tenia les capacitats afectades pel consum de cocaïna.

A partir de l'acord, el tribunal l'ha condemnat a 2 anys de presó. També li imposen 5 anys de llibertat vigilada i l'inhabiliten per treballar en qualsevol feina relacionada amb menors durant el mateix temps.

La defensa ha demanat la suspensió de l'execució de la pena i les acusacions no s'hi han oposat perquè no antecedents i es compleixen els requisits legals. El condemnat no haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir durant un termini de 5 anys, respectar l'ordre d'allunyament cap a la víctima i sotmetre's a un programa formatiu de reeducació sexual.

Fiscalia, acusació i defensa han renunciat a recórrer la sentència, que ja és ferma.