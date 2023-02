Dissabte a la tarda es va celebrar una» festa del contenidor» per tal d’acomiadar els contenidors que hi ha repartits pel poble de Vidreres de cara a l’arribada del sistema porta a porta. L’acte es va haver de fer al teatre per raons meteorològiques.

L’esdeveniment va comptar amb una acció lúdico-artística que va consistir en una performance amb contenidors i uns murals de reciclatge a càrrec del Centre Obert i l’activitat d’arts plàstiques. A continuació es va oferir un espectacle infantil amb el títol de Jo també reciclo, de Fèlix Brunet. A més, en tot moment hi va haver instal·lada una carpa per resoldre dubtes i repartir informació. També es va fer un berenar popular. Aquest acte es va dur a terme perquè l’1 de març els veïns i veïnes del nucli de Vidreres trauran els seus residus a la porta de casa, entrant en funcionament el nou sistema de recollida porta a porta. Es tractarà de la primera fase d’un projecte que es desenvoluparà en tres etapes que es faran efectives durant els propers mesos. Els establiments comercials estan rebent la visita d'un educador ambiental Per altra banda, els establiments comercials estan rebent la visita d’un educador ambiental abans que el servei es posi en marxa. Aquest va determinant en cada cas les necessitats de contenidors i informa sobre el servei de recollida comercial. Tal com va concloure l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps: «Sabem que és un canvi important al nostre dia a dia, però cal que fem un pas endavant en matèria de sostenibilitat i de reciclatge».