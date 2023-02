Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 25 anys per apunyalar dos nois en una discoteca de Lloret de Mar. Per reduir-lo, la policia va haver de fer ús de la pistola elèctrica, perquè l'agressor estava molt alterat. Els fets van passar aquest dissabte a la matinada al carrer Sant Lluc. Segons ha avançat ElCaso.cat, els vigilants de seguretat d'un dels locals d'oci van trucar al 112 alertant que hi havia una baralla amb armes blanques. Eren quarts de cinc de la nit. Quan va veure arribar la policia, el sospitós va pujar al cotxe i va fugir, conduint contra direcció fins que va xocar contra un arbre i el van poder reduir. Se l'acusa de lesions i de temptativa d'homicidi.

Els fets van passar aquest dissabte poc abans d'un quart de cinc de la matinada. Els vigilants de seguretat d'una discoteca del carrer Sant Lluc van trucar al 112 alertant que, durant una baralla, un jove havia clavat diverses ganivetades a dos nois més. Quan la policia va arribar a lloc, l'agressor encara hi era. Però quan va veure arribar els agents, el sospitós va pujar al cotxe i va fugir contra direcció. Mentre els mossos el perseguien, l'agressor va causar diferents destrosses amb el cotxe al mobiliari urbà, fins que es va estampar contra un arbre. Com que estava molt alterat, la policia va haver de fer ús de la tàser per reduir-lo. Al detingut, de 25 anys i que no té antecedents, se l'acusa de lesions i de temptativa d'homicidi. Les víctimes van rebre ganivetades a diferents parts del cos i van necessitar ser traslladades a l'hospital de Blanes i al Josep Trueta de Girona. Un dels joves ja va rebre l'alta al cap de poques hores; l'altre continua ingressat, tot i que no es tem per la seva vida.