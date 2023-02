L'escola Mossèn Joan Batlle de Blanes es convertirà en un institut-escola a partir del curs que ve. El centre serà el primer del municipi que integrarà totes les etapes: infantil, primària i secundària. Per donar-ho a conèixer, l'escola ha programat per aquest divendres una jornada de portes obertes on s'explicarà el nou projecte educatiu. Per poder implementar el canvi, es dotarà el centre de professorat específic de secundària, incrementant la plantilla. Pel que fa a l'espai, l'edifici estava preparat per tenir tres línies, tot i que fins ara només en té dues. A més, disposa espais específics que s'aniran transformant per acollir les noves matèries de secundària.

Amb la posada en marxa d'aquest institut-escola a Blanes, els tres instituts públics que hi ha actualment –Sa Palomera, Serrallarga i S’Agulla- disposaran de més places per fer més graus formatius, fins ara limitats per falta d'espais.