L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha anunciat que deixar el càrrec després de vuit anys. A finals d'any va comunicar que no es tornaria a presentar a les pròximes eleccions però ha pres la decisió de marxar abans per motius professionals. "S'ha presentat un nou projecte que em demana la incorporació immediata i que no em permet la dedicació que reclama l'alcaldia; per tant, el més coherent és renunciar al càrrec", ha assegurat. Malgrat això, continuarà al govern com a regidor sense sou fins a finals de legislatura. Està previst que el 6 de març se celebri el ple extraordinari per formalitzar-ho.

Dulsat valora molt positivament els anys que ha estat al càrrec. "Ha estat un orgull i un privilegi poder ser al capdavant de l’Ajuntament de Lloret durant aquests vuit anys; han sigut dos mandats que han estat complicats per la gestió de la covid-19 i el conflicte amb Ucraïna, entre d'altres", assegura. "El meu objectiu era millorar la qualitat de vida dels lloretencs i lloretenques i crec, humilment, que ho hem aconseguit; valguin com a exemple els prop de 13 milions d’euros que ens han atorgat a través de diferents fons europeus del Next Generation", afegeix.