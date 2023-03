Lloret de Mar tindrà una nova escola de dues línies a partir del curs 2024-2025. Aquest és el compromís adoptat pel departament d’Educació amb representants municipals fa uns dies. Tot i que la idea inicial del Govern era convertir l’institut Sant Quirze en institut escola, finalment s’ha descartat aquesta opció i s’ha optat per a construir un centre independent.

La nova escola, que tindrà dos grups per a cada nivell educatiu, des de P-3 a sisè de primària, estarà situat al barri de Puigventós, en uns terrenys situats juts al costat de l’Institut Sant Quirze. El regidor d’Educació, Albert Ferrández, va celebrar la bona notícia i, en declaracions a Nova Ràdio Lloret va apuntar que des de l’Ajuntament començaran a arranjar el terreny on s’ha de situar el nou centre educatiu en els propers dies.

La diputada de Junts Tònia Batlle va reclamar que «aquesta solució hauria de ser pel curs 23-24», i que la solució provisional de posar un mòdul educatiu a l’actual institut escola «no solucionarà els problemes actuals que es troben els nens i nenes del nostre municipi». «No se solucionaran les greus mancances que han denunciat diferents col·lectius de la comunitat educativa, entre elles les famílies de Lloret de Mar», va advertir la diputada.

En la mateixa línia, Més progrés Lloret de Mar, va lamentar que la manca de planificació, i va criticar els barracons provisionals per al curs vinent, i va recordar que al municipi hi ha moltes mancances educatives llargament denunciades per les famílies i professionals del sector.