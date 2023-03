Més de 900 persones han desfilat aquesta tarda a la Gran Rua de la Ressaca del Carnaval de Tossa. D’aquesta manera, s'han tancat les celebracions de Carnestoltes més esperades a les comarques gironines, després de l’aturada per la pandèmia. La rua ha sortit de la rambla Joan Maragall, passant per l’avinguda Ferran Agulló, avinguda Catalunya i ha acabat davant del parc de bombers, on s'ha fet un ball de tres minuts.

Hi havia inscrites 21 colles, entre carrosses, comparses, escolars, grups i individuals; i hi han desfilarat 906 persones de Tossa, Lloret, Santa Cristina d’Aro, Olot, Mollet del Vallès, Barcelona, Sant Pere de Vilamajor, Salt, Pineda, Palafolls i Montcada i Reixach. Pel que fa al Sambòdrom, el tradicional concurs del final de festa, hi ballaran 294 persones de 10 colles diferents. La regidora de Festes, Andrea Nadal, va afirmar que “teníem moltes ganes de viure la Ressaca del Carnaval 2023, és un gran èxit el nombre de participants". Enguany, s'ha recuperat l’edició d’estiu de la rua.