Dues persones han resultat ferides en un xoc frontal entre dos turismes a la C-63, al seu pas per Amer. Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc a les 13.03 hores al quilòmetre 49,5 de la via, quan per motius que s'investiguen els dos cotxes han col·lidit frontalment. Els Bombers de la Generalitat han hagut de rescatar l'ocupant d'un dels vehicles implicats, ja que ha quedat atrapat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat un helicòpter i una ambulància, que han traslladat dues persones en estat menys greu a l'Hospital Trueta de Girona.

#Bomberscat treballem amb 4 dotacions en aquest accident a la C-63, a Amer (avís 13.02h). Dos vehicles han xocat frontalment i estem realitzant tasques d'excarceració d'una persona que ha quedat atrapada en un dels turismes https://t.co/q98umHCuIz pic.twitter.com/JuXeuBd3Bo — Bombers (@bomberscat) 6 de marzo de 2023 La via ha quedat tallada durant unes hores en els dos sentits de la marxa durant l'estona que han durat les tasques de rescat i neteja de la via. Passades les quatre de la tarda ja s'ha reobert la circulació en ambdós sentits.