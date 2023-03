Espectacular incendi d'un bus de viatgers a Blanes

Diversos vehicles d’emergència han intervingut en les tasques d’extinció i atenció de l’incendi d’un autobús de viatgers que s’ha produït aquesta tarda a Blanes, a tocar de la zona comercial del Pla Parcial Costa Brava, a la zona nord-est del municipi. Cap persona ha resultat ferida, i s’ha hagut d’evacuar els veïns i veïnes de l’edifici del costat on s’ha aturat el vehicle que, de resultes del foc, ha quedat completament calcinat.

Els fets han tingut lloc quan eren els volts de tres quarts de 5 de la tarda i un dels autobusos que cobreixen les línies urbanes del municipi ja feia el camí de tornada a cotxeres, buit de passatgers. Quan passava per l’alçada de davant el Mercat d’Abastaments de Mas Enlaire, un agent de la Policia Local que estava regulant el trànsit a l'hora en què surten els nens i nenes dels centres escolars, ha advertit al conductor del bus que sortia un fum negre de la zona del darrere.

Tots dos han inspeccionat l’autobús, on no s’apreciava encara cap altre indici. Com que el conductor ja havia conclòs el servei, ha decidit continuar el camí fins a les cotxeres per poder examinar en un espai adequat la possible anomalia. A mig camí, però, ha hagut d’aturar el vehicle perquè ha vist que a la part del motor sortien flames.

L’ha aturat a la Rambla Joaquim Ruyra, a tocar del Carrer Mas Palau i, ajudat per un Policia Local, han buidat dos extintors que tenien a mà mentre s’activava tot el protocol d’emergències. Durant la intervenció, també s’han evacuat els veïns i veïnes de l’edifici del costat on s’havia aturat l’autobús per major seguretat, confinant-se també d’altres a l’interior del seu domicili.

Pel que fa a les possibles causes que han originat el foc, caldrà analitzar-ho, tot i que en principi la hipòtesi és que hagi hagut alguna fallada elèctrica. Han intervingut un total de 16 vehicles d’emergència: 5 camions dels Bombers de la Generalitat, 2 patrulles i 4 motocicletes de la Policia Local de Blanes, 4 vehicles dels Mossos d’Esquadra i Protecció Civil de Blanes. També s’han acostat al lloc del sinistre responsables de l’empresa concessionària del servei d’autobusos, que s’han encarregat de mobilitzar una grua de grans dimensions per retirar el vehicle.

Autobús completament calcinat i afectacions a l’edifici i la via pública

A conseqüència de l’incendi l’autobús de viatgers ha quedat completament calcinat, sinistre total. Després d’apagar les flames, els bombers s’han ocupat de remullar-lo completament per comprovar que no hi havia cap possibilitat de nova ignició, i posteriorment han procedit a fer el desmuntatge d’algunes de les peces per facilitar l’evacuació del vehicle.

Hem treballat amb 5 dotacions #bomberscat per apagar un incendi d'autocar a #Blanes



El vehicle ha quedat completament calcinat i no ha causat ferits pic.twitter.com/54yaCcO4A0 — Bombers (@bomberscat) 7 de marzo de 2023

Les flames també han afectat la façana, que ha quedat fumada i ennegrida, i també han malmès tendals i persianes de l’edifici, tot i que sense arribar a cremar cap altre element. També ha causat danys en mobiliari urbà, i també és possible que s’hagi d’actuar al paviment i reposar la pintura viària. L’operatiu d’extinció s’ha donat per conclòs a 2/4 de 7 de la tarda, quan s’estava a l’espera que la grua s’endugués l’autobús i l’empresa de neteja retirés els rastres del foc.

Durant tota la intervenció, la Policia Local de Blanes ha tallat l’accés dels carrers que conflueixen al lloc del sinistre, desviant el trànsit per carrers adjacents. Un cop sufocat el foc, el dispositiu ha continuat encara impedint l’accés del trànsit rodat i vianants perquè es poguessin fer les tasques d’evacuació i neteja.