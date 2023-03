L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 12 anys de presó per abusar sexualment de la neboda de 14 a Caldes de Malavella la matinada del 22 d'agost del 2016. La víctima ha explicat al judici que estava dormint i, quan es va despertar de sobte, l'oncle estava estirat sobre seu. L'home li va tapar la boca, la va amenaçar per evitar que cridés i la va penetrar. Al judici, l'acusat ho ha negat i ha assegurat que "mai dels mais" ha atacat la neboda. Segons la seva versió, la víctima va "mentir" perquè la seva mare l'amenaçava de dur-la a un internat per mal comportament. El processat, però, no ha explicat per què van trobar ADN compatible amb el seu a la vagina de la menor.