La defensa de l'empresonat per intentar assassinar un jove a ganivetades durant la festa major de Santa Coloma de Farners demana que surti en llibertat. Aquest dimecres s'ha fet a l'Audiència de Girona la vista per resoldre el recurs. L'advocat Sergio Noguero sosté que l'investigat no va actuar amb intenció de matar i que no hi ha risc de fugida. La fiscalia i l'acusació particular, exercida pel lletrat Benet Salellas, s'oposen a l'excarceració. La fiscal argumenta que l'investigat es pot enfrontar a una pena d'entre 7,5 i 15 anys de presó i Salellas hi afegeix que l'atac va ser per motivacions racistes: "Els fets s'inicien amb una expressió que és "puto negro" i acaben amb una persona de raça negra eviscerada al mig del carrer".