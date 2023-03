La secció tercera de l'Audiència de Girona ha posat en llibertat l'acusat d'intentar assassinar un jove a ganivetades durant la festa major de Santa Coloma de Farners. Ahir es va celebrar una vista on la defensa va demanar-ne la posada en llibertat provisional perquè creu que no hi havia intenció de matar ni risc de fuga. Les acusacions s'hi van oposar, però ara el tribunal ha donat la raó a la defensa i substitueix la presó per un pagament d'una fiança de 2.500 euros; la compareixença als jutjats dos cops al mes i els que siguin requerits pel jutjat; la retirada del passaport i prohibició de sortir del territori schengen i, per últim, la prohibició d'acostar-se a més de 200 metres del domicili, lloc de feina o on es trobi la víctima.

La interlocutòria sosté que la presó provisional es va justificar pel risc de fuga, però que es poden aplicar altres mesures cautelars "menys lesives", ja que l'acusat pateix una patologia i necessita una "entorn de confiança i tranquil·litat". A més, té una "dependència emocional cap a la mare" que, segons el tribunal, fa que "difícilment" es pugui inferir una "elevada probabilitat de risc de fuga".