Segons dos estudis realitzats per professionals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l’Hospital Clínic de Barcelona, les dones que pateixen hipercolesterolèmia familiar (HF) estan infratractades, en comparació amb els homes. A més, coincideixen que aquest infratractament de les dones està present, en general, a tota la prevenció i atenció de la seva salut cardiovascular.

Les dones tenen un menor risc cardiovascular que els homes. No obstant això, una vegada han patit un esdeveniment cardiovascular, tenen major mortalitat. Tots dos grups d’investigadors coincideixen que és urgent incorporar la perspectiva de gènere en la salut cardiovascular i, en general, en la medicina, per intentar canviar aquesta realitat d’infratractament a les dones causada, en gran part, per la percepció generalitzada de menor risc cardiovascular.

Un d’aquests estudis, liderat pel Dr. Alberto Zamora, coordinador de la Unitat de Risc Cardiovascular i Lípids de la Corporació, ha estat publicat a la revista Scientific Report.

Es tracta d’un estudi de Real World Data a partir de la base de dades del Sistema d’Informació per a la Investigació en Atenció Primària (IDIAP), que inclou més de 2,5 milions de persones i més de 14.000 pacients amb fenotip d’HF. Segons aquest estudi, les dones estan en objectius de control un 30% menys que els homes, també reben estatines d’alta intensitat en un 40% menys, i són tractades amb inhibidors de la PCSK9 (el millor tractament actualment per aconseguir els objectius de control) gairebé en un 50% menys.

El segon estudi, realitzat pel grup d’Investigació en Diabetis, Lípids i Obesitat de l’Hospital Clínic s’ha publicat al Journal of The American College of Cardiology. L’equip d’investigadors ha estudiat el registre de dislipèmies de la Sociedad Española de Arterioesclerosis (SEA), que conté dades de gairebé 3.500 pacients amb HF. Segons aquest estudi, no només les dones amb hipercolesterolèmia familiar, sinó en general totes les dones d’alt risc cardiovascular en prevenció secundària estan pitjor diagnosticades, pitjor controlades i pitjor tractades que els homes.