Jordi Bacardit i Puig, ialcalde de Balnes dentre 1973 i 1979, ha mort aquesta matinada a l'edat de 90 anys. Bacardit (Blanes, 1932) va ser alcalde d’aquest municipi abans de l’època democràtica, del 1973 al 1979, substituint en el càrrec a Domènec Valls. Precisament va ser en el mandat de Valls quan es va crear el Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava, un esdeveniment amb el qual Bacardit s’hi va involucrar des del primer moment i fins ara.

L’any de la primera edició Bacardit ja formava part del consistori blanenc com a regidor, quan Domènec Valls va posar en marxa el festival pirotècnic, i el va seguir potenciant durant el seu mandat, així com posteriorment. De fet, ha estat fins a l’actualitat, ja que formava part de la Comissió Tècnica del Concurs de Focs, que és qui té cura del certamen internacional que organitza el Departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Blanes.

Això li va permetre poder viure la 50ena edició del Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava, que es va celebrar l’any passat després que la COVID va obligar a suspendre’l durant dos anys consecutius. Els membres de la Comissió Tècnica recorden especialment la passió amb què defensava sempre els seus punts de vista, així com les explicacions que donava al Jurat Popular respecte què havien de valorar als castells de focs, sobretot si hi havia massa ‘colors del semàfor’.

En senyal de respecte per qui va ser alcalde de Blanes, que continuava involucrat amb la vida social del municipi –especialment a través de la Comissió de Focs-, durant un dia les banderes oficials es mantindran a mig pal, però no es decretarà dol oficial. Per aquest motiu, tant les banderes de la Policia Local com les de la façana principal del consistori, restaran baixades aquest divendres.

Impulsor del CEAB i el Mercat del Vaixell Usat

Durant el mandat de Jordi Bacardit com alcalde, es va gestar la creació del què acabaria sent el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC). Va ser durant la visita que va fer a Blanes el Doctor Joan Oró de la Universitat de Houston, científic de la NASA i un dels principals artífexs del projecte Apol·lo perquè la humanitat viatgés per primera vegada a la Lluna.

El Doctor Oró va ser a Blanes acompanyat de Lluís Sicart i Josep Espinet, i el motiu de la seva trobada va ser proposar-li al batlle blanenc la posada en marxa d’un centre d’investigació. Bacardit va acollir de molt bon ull la idea que amb el temps acabaria sent una realitat. També va ser l’alcalde que va posar en marxa el mític Mercat del Vaixell Usat, que tanta repercussió va tenir arreu de la Costa Brava i Catalunya, i va impulsar la revisió del Pla General d’Urbanisme.

Amb la col·laboració de qui va ser el seu primer tinent d’alcalde, Ramon Buñol, i sota la direcció de l’arquitecte paisatgista alemany Wilhelm Narberhaus, va urbanitzar i enjardinar el Passeig de Mar. Ho va fer en un dels trams que es recorden amb especial nostàlgia: des del Centre Catòlic fins al final del Passeig de la Mestrança, on encara hi ha les arcades amb roses que es van fer llavors.

Per últim, entre d’altres projectes que va impulsar durant el seu mandat s’hi compten el haver iniciat el projecte de foradar els Piteus per enllaçar el nucli històric de la ciutat amb la Platja de S’Abanell, adquirint tota una sèrie d’habitatges a les dues bandes del monticle. Igualment, durant el seu mandat es va impulsar la creació del què seria el futur Institut Serrallarga en uns locals del Carrer Santa Anna, així com vuit noves aules al Col·legi Mossèn Joan Batlle a Ca la Guidó i la gènesi del què serien l’Escola Napoleó Soliva a La Plantera i el Centre d’Educació Especial Ventijol.