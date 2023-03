L’alcaldable de Junts a l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, va anunciar dijous al vespre futures «sinergies» entre Lloret de Mar i Barcelona. Trias va fer aquest anunci en un míting celebrat al Teatre de Lloret de manera conjunta amb el seu homòleg lloretenc, Jordi Martínez. Segons Trias, les problemàtiques de Barcelona i de Lloret, en especial a l’estiu «solen ser similars i cal buscar fórmules per trobar-hi solucions». Trias també va anunciar que Barcelona, com a «capital de Catalunya» ha de donar cobertura a la resta de municipis i en especial en la seva promoció.

Per la seva banda l’alcaldable de Junts a Lloret de Mar, Jordi Martinez, va agrair de manera especial la presència de Trias a l’acte, i va començar a esbossar algunes de les propostes que vol posar en pràctica. En aquest sentit, Martinez, va destacar que «són propostes senzilles»: «No anunciarem grans projectes que no es puguin fer, l’honestedat i la feina són l’ADN del nostre grup». Un dels punts en què va fer especial menció va ser el nucli antic. «El casc antic ha de ser amable, per viure-hi, amable per visitar-lo, amable per passejar-hi, amable per anar a restaurants o a comprar-hi. No s’hauria de considerar un barri més, el nucli antic té prou potencial per a tornar a revifar-lo i convertir-lo en un pol de l’atractiu turístic de Lloret», va concloure Martínez durant la seva intervenció.