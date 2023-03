«És un dia especial per a mi, assumeixo oficialment el càrrec d’alcalde, em sento molt honorat d’agafar el testimoni d’en Jaume Dulsat, amb qui he treballat intensament els últims vuit anys. En els pròxims anys, sortiran nous reptes a superar i noves oportunitats per aprofitar; si sumem esforços i implicació, tant del sector públic com del privat, ens en sortirem», aquestes van ser les primeres paraules d’Albert Robert (JuntsXLloret) com a nou batlle del municipi selvatà després de celebrar-se el ple extraordinari que va oficialitzar la presa de possessió. Robert, que fins ara exercia de primer tinent d’alcalde, va ser escollit amb un total de 12 vots (5 de JuntsXLloret, 3 d’ERC i 4 dels no adscrits que actualment formen part de l’equip de govern).