El primer cap de setmana d’aquest mes de març la Casa de Andalucía de Blanes ha celebrat la seva diada, el Dia d’Andalusia que s’escau el 28 de febrer, amb una jornada molt especial que es va acollir al Teatre de Blanes la nit del dissabte. Es tractava d’un espectacle on els aires de la terra que va veure néixer molts i moltes de les persones assistents va tenyir-ho tot de nostàlgia i veritable art a parts iguals.

La vetllada va comptar amb dues parts prou diferenciades. En primer lloc van actuar les ballarines del grup de ball de la Casa de Andalucía, ‘Aroma Flamenco’, que dirigeix Loli Carmona. Precisament va ser ella mateixa qui es va encarregar d’anar presentant les diferents coreografies que van anar interpretant, totes elles reblades amb un sentit i emocionat aplaudiment.

D’entrada, ja va anunciar que es ballarien alguns dels pals més coneguts del flamenc, començant per un dels més recents, la farruca, conegut també com un dls pals flamenc agallegat. Darrera d’ell es va interpretar un martinete, un dels pals que estan inclosos dins del grup que ells anomenen com ‘cantes a palo seco’, perquè no tenen cap acompanyament musical.

Després es van ballar uns ‘tientos’, una buleria, tangos de Triana, seguida per dues bulerías: la de ‘los 5 toreros’ i una de Miguel Poveda. Les tres darreres interpretacions van ser una sevillana amb bata de cola, una rumba i, finalment, tientos i tangos als quals s’hi va afegir la mateixa directora artística, Loli Carmona.

Actuació de Maria de la Colina

Després d’una breu pausa, la segona part de la vetllada amb motiu del Dia d’Andalusia la va omplir amb el seu art la cantant ‘Maria de la Colina’, el sobrenom amb que es coneix Maria Domínguez Martínez. Expliquen que va adoptar aquest nom artístic perquè va néixer a l’Aldea de la Colina, que pertany a La Puebla del Río, bressol d’importants artistes del món flamenc i les sevillanes.

La seva passió per la música li ve des de petita, ja que el seu pare era una gran aficionat al cant flamenc, a banda de rociero. Per això sempre l’acompanyava i no es perdia l’oportunitat que li cantés algun pal del cante ‘jondo’. Admirada per una legió de fans, d’ella destaquen la seva força dalt l’escenari, havent-se guanyat el sobrenom de ‘la veu flamenca de les sevillanes’.

Aquest reconeixement també està avalat pels seus més de 30 anys de trajectòria artística, així com els seus 27 discs publicats al mercat. Cal dir que després d’aquest espectacle, a Blanes encara n’hi haurà un altre programat per finals d’aquest mateix mes per l’altra entitat germana. La Casa d’Ardales té previst celebrar el Dia d’Andalusia el darrer cap de setmana d’aquest mes de març amb un espectacle de flamenc, que també tindrà lloc al Teatre de Blanes.