El ple de Maçanet de la Selva, va aprovar la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) per engegar els tràmits per recepcionar el Polígon Industrial de Puigtió. Aquesta modificació permetrà, un cop aprovada definitivament, iniciar el projecte de reparcel·lació i urbanització mitjançant el sistema de cooperació, que anirà a càrrec dels propietaris. El ple extraordinari es va celebrar ahir amb un únic punt de votació, el qual els grups polítics de Som, ERC, PSC, Tots Som Poble i DIM hi van votar a favor, i Acord per Maçanet es va abstenir.

«Aprovar aquesta modificació, amb el consens dels propietaris del polígon i els diferents grups polítics, és una molt bona notícia pel futur de Maçanet", va assegurar l'alcaldessa, Natàlia Figueras. Més d'un miler de treballadors El polígon de Puigtió es va construir als anys setanta. Des del principi ha sigut un factor molt important en la promoció econòmica del poble, el qual acull una trentena d'empreses que generen més d'un miler de llocs de treball. A principis de l'any 2022, després d'un any de negociacions entre el promotor, els propietaris i Ajuntament, es va arribar a un consens per recepcionar el polígon i esdevingui així competència municipal.