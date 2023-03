L’Ajuntament de Tossa de Mar ha anunciat la licitació del macrocontracte per a la gestió dels aparcaments del municipi. En concret, es tracta d’un contracte d’11.372.162,80 euros i que implica la gestió del servei durant deu anys. En concret, el servei regularà els aparcaments soterrats; en superfície amb zona blava; en carrers amb zona blava; en zona vermella; els d’autocaravanes; i, com a novetat, en zona verda gratuïta per a veïnes i veïns. En total el contracte gestionará 1.048 places.

Els aparcaments soterrats que disposa l’ajuntament són un total de 265 places entre l’avinguda Puerto Rico (79), Porta de Sant Feliu (83) i Àncora (103). Els aparcaments en superfície amb zona blava són un total de 292, entre l’avinguda del Pelegrí (26), Platja Gran (57), estació d’autobusos (10 places per a autobús), Porta de Sant Feliu (126), Canyes (53) i, com a novetat, l’espai de l’avinguda Catalunya per a autocaravanes (20), amb tots els serveis necessaris pel seu bon funcionament.

Els aparcaments de zona blava en carrers són un total de 133 places, entre el carrer Enric Granados (27), l’avinguda La Palma (21) i altres carrers secundaris repartits pel municipi.

300 places noves de zona verda

L’Ajuntament vol crear 300 places de zona verda per a veïnes i veïns. Aquestes places no es restaran del servei general d’aparcaments, ja que surten de les 1.430 places de zona blanca gratuïta repartides en tota la vila, i s’ubicaran en diferents sectors del municipi, essent una única zona, és a dir, donant una mobilitat lliure entre sectors als usuaris que tinguin el distintiu. Així, el sector Nucli Antic tindrà 40 places amb 18 places en els carrers Sant Sebastià, Giverola i Tomàs Barber. Sector Centre 2 amb 30 places als carrers Escultor Marés, Torrent Viver, Pompeu Fabra, Rissech Samada i Pintor Creixams. 170 seran pel sector del Mas Font, en els carrers Capità Mestres, Lope Mateo, Vilafranca del Penedès, Víctor Català, Joan Brossa i Rambla Pau Casals. I les darreres 42 seran per la zona Montserrat,

La modalitat d’explotació dels aparcaments en zona blava serà semblant a l’actual. Durant la pandèmia de la Covid-19 ja es va reduir un 50% la tarifa en diversos sectors i la intenció és que continuï reduïda. Així, l’horari en zona blava serà de 10 a 21 hores de dilluns a diumenge i els preus oscil·laran entre els 0,84 euros l’hora i els 3,65 euros l’hora depenent del sector. El preu de zona blava serà més car a primera línia de mar i anirà disminuint cap a l’interior de la població.

Pel que fa a la zona vermella, l’aparcament serà gratuït durant 90 minuts mantenint el disc horari informatiu i es podrà estacionar 1 vegada cada 6 hores (actualment només es pot fer 1 vegada al dia); i en relació a la zona verda, només podrà ser utilitzada per a empadronats amb l’impost de circulació al corrent de pagament a Tossa. Per identificar-se, lluiran un distintiu gratuït en el vehicle que es podrà recollir a la comissaria de la Policia Local. El període màxim en el mateix estacionament gratuït de zona verda serà de 72 hores.

Finalment, els espais públics comptaran amb llocs de recàrrega elèctrica per a tots aquells usuaris que necessitin d’aquests serveis. Seran un total de 39 places repartides en aparcaments soterrats, en superfície, en zona blava, zona vermella i zona verda. El plec també obliga a disposar de 41 places per a vehicles d’usuaris amb mobilitat reduïda.

La regidora de Mobilitat, Andrea Nadal, explica que «Volem augmentar la zona vermella per donar servei als petits comerços; farem un aparcament d’autocaravanes amb tots els serveis (punt de descàrrega, punt elèctric, etc) per donar resposta al turisme en aquesta modalitat, que cada dia en són més; i la gran aposta que fem és per la zona verda. Serà una única zona, repartida en diferents sectors. Per exemple, un resident amb el distintiu i l’hora d’arribada tant podrà aparcar al sector del Mas Font com al sector del Centre, i així moure’s lliurament per la resta de sectors. Els veïns i veïnes podran gaudir d’aquestes places de forma gratuïta durant la temporada alta, que és quan el servei estarà actiu com la zona blava (de l’1 de juny al 15 d’octubre)».