El Servei d'Ocupació de Lloret de Mar (SOM) va gestionar l'any 2022 un total de 1.245 ofertes de treball. Aquest és el balanç que va fer públic l'Ajuntament ahir en un comunicat on s'especifica que ha recuperat "progressivament" el seu volum de gestió prepandèmia amb prop de 6.000 visites i consultes gestionades i 1.500 persones inscrites al llarg de l’any. Aquest dades representen, en tots els casos, increments de més del 50% en relació al 2021. La recuperació ha estat progressiva, i el consistori indica que s’ha treballat per oferir un servei d’acompanyament a les necessitats creixents del teixit productiu local per cobrir la demanda de personal. El SOM disposa actualment d’una borsa de més de 500 empreses, "una xifra que s’ha anat incrementant any rere any i que demostra el fet de ser un servei de referència", exposen en el comunicat.

Cal destacar en aquesta evolució positiva de les dades, el creixement de contactes amb empreses per part del servei de prospecció empresarial. Els contactes empresarials van créixer un 85% el 2021 i un 47% el 2022. Per tal de proporcionar un servei de qualitat a usuaris i empreses, s’han centrat tots els esforços possibles per poder captar noves ofertes, diversificar la seva tipologia en d’altres sectors i donar suport en la captació de talent en l’actual conjuntura laboral. L’augment en el nombre d’ofertes gestionades avalen aquests esforços. Durant l’any 2022, s’han realitzat 40 cursos, jornades i seminaris dirigits a empreses, emprenedors, treballadors i persones a l’atur. En total, s’ha format a gairebé 700 persones al llarg de l’any.

Jordi Orobitg, regidor de Promoció Econòmica, destaca que “amb aquestes dades a la mà s'observa la tendència i evolució positiva dels indicadors i la recuperació en quant a ofertes gestionades, però també s’han detectat les dificultats del sector per la captació de professionals”. Per altra banda també assenyala que “el SOM és un servei de referència al territori en qüestió d’ocupació, incorporant nous serveis complementaris als actuals”. Tanmateix afegeix que “al llarg del 2023 està previst continuar donant suport a les empreses per tal d’acompanyar-les amb noves eines i recursos per fer front a la situació del mercat laboral actual. De fet, la previsió és que la propera temporada sigui de recuperació del sector, però es detecten cada vegada més dificultats per disposar de personal qualificat, caldran canvis transcendents en les polítiques d’ocupació”.

El Servei d’Ocupació Municipal (SOM) de Lloret és un servei gratuït d’intermediació entre persones que busquen feina mitjançant borsa de treball i de suport integral a empreses que depèn de la Secció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Cal destacar que la gran majoria de serveis del SOM es poden gestionar tant de forma online a través del web, telèfon o correu electrònic com la consulta de la borsa de treball i cursos de formació o la publicació d’ofertes, entre d’altres com de manera presencial a través del sistema de cita prèvia, com l’orientació laboral especialitzada o l’atenció a empreses i emprenedoria.