Quatre encaputxats assalten un pis de Blanes, lliguen i agredeixen un home i roben diners

Assalt violent en un pis de Blanes. Quatre encaputxats van entrar al domicili fent-se passar per policies, van lligar i agredir un home i van fugir amb un botí de diners en metàl·lic.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes investiguen els fets i apunten que l'assalt violent tindria vincles amb el tràfic de drogues.

Els fets van succeir dimecres passat a primera hora del matí, a primera hora del matí. Quatre individus encaputxats es van presentar pels volts de dos quarts de vuit a les portes d'un pis del barri del carrer Senda del Molí del barri dels Pins.

Van simular ser policies per tal que els obrissin la porta del pis. Els inquilins, però, es van trobar quatre homes armats amb pals, una arma de foc i un ganivet i actitud molt violenta.

Van amenaçar l'home que els va obrir la porta, i que va acabar agredit, lligat i tancat en una habitació. Els lladres finalment, van aconseguir emportar-se 300 euros i van fugir del lloc dels fets.

Mentre això succeïa, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'un veí que sentia crits en el pis del costat.

Els agents es van presentar al domicili poc després de la trucada. S'hi van trobar la víctima. Aquesta els va explicar que l'havien tancat contra la seva voluntat en una de les estances i que l'havien colpejat i amenaçat. L'home presentava diverses contusions i algun tall. Va ser atès pels sanitaris del SEM.

Investigació oberta

Arran dels fets, els Mossos van fer recerca per la zona, però no van trobar rastre dels quatre assaltants. La Unitat d'Investigació de la comissaria de Blanes té oberta una investigació pels fets. De moment no s'han produït detencions pel cas.

La víctima no va poder donar una descripció dels assaltants perquè anaven tapats, però va dir a la policia que eren àrabs.

Els primers indicis apunten que els assaltants buscaven un altre home que havia viscut en aquell domicili i que el motiu del robatori violent, podria ser un deute pendent per un afer relacionat amb el tràfic de drogues.