Els Mossos d’Esquadra han detingut a Blanes dos joves per robar amb força en una perruqueria.

Els agents van sorprendre els dos lladres i un d'ells es va aconseguir escapar inicialment. Pot després el van poder detenir després d'una persecució per la platja a Blanes.

Els arrestats tenen 18 i 20 anys i els acusen de ser presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.

Pels volts de les tres de la matinada del dia 18 de març es va perpetrar un robatori amb força en una perruqueria de Blanes. Els Mossos de la comissaria de la ciutat van rebre l’avís per part d’uns testimonis. Quan van anar a fer comprovacions, es van trobar amb la persiana pujada i el vidre d’accés de l’establiment trencat, però els lladres ja no hi eren.

Gràcies a la col·laboració ciutadana la policia va poder saber la direcció de fugida. Durant la recerca van localitzar dos joves amagats darrere d’uns vehicles aparcats i en veure’s sorpresos van fugir corrents.

Mentre corrien van estar llençant objectes.

Fruit de la recerca de diverses patrulles van poder arrestar els dos lladres. El primer d’ells en un carrer proper a l’establiment, però el segon es va escapar i va ser detingut més tard a la platja després d’una llarga persecució a peu.

Els policies van recollir una gorra, una tauleta i una ronyonera amb 130 euros en bitllets i monedes provinents del robatori. A posteriori, refent el trajecte els policies també van recuperar dos calaixos de la caixa enregistradora llençats en un carrer.

Els detinguts, amb antecedents, van passar el mateix dia a disposició davant el jutjat en funcions de guàrdia de Blanes, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.