Desmantellades dues plantacions de marihuana a Tordera, amb un caiman i dues armes de foc

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tordera han detingut tres persones en dues plantacions interiors de marihuana, on, a més, hi han localitzat un caiman i dues armes de foc. En total es van localitzar 666 plantes i 5.200 esqueixos, tot valorat en uns 200.000 euros al mercat negre, a més de dues armes de foc i un exemplar de caiman. També es va inutilitzar la instal·lació elèctrica. Els dos cossos policials van realitzar un dispositiu al veïnat de Sant Pere, en companyia de tècnics d’Endesa, per detectar plantacions i defraudacions elèctriques causants de les habituals fallades de llum a la zona. En el dispositiu també es van detectar dues plantacions interiors, i es van fer tres detencions més.

En el primer dels domicilis, ubicat arran de les diverses informacions i confirmat a través dels tècnics d’Endesa davant d’una defraudació de fluid elèctric flagrant, es va detenir una persona després d’acordar una entrada i registre voluntari arran de les evidències mostrades pels agents. En el marc d’aquesta primera entrada i registre, els agents van poder recuperar un exemplar femella de caiman, una espècie protegida. L’animal va ser lliurat pels agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), a Masquefa, i encara resta pendent de qualificar i quantificar la denúncia, ja que no presentava cap mena de documentació al respecte. 4 Respecte al segon domicili, els agents hi van trobar a l’interior dues persones i la unitat d’investigació va sol·licitar un manament judicial d’entrada i perquisició al jutjat de guàrdia d’Arenys de Mar, qui va autoritzar-la unes hores després. A l’interior del domicili es van trobar dues armes de foc, una d’elles modificada il·legalment, a més de les plantes de marihuana i el material adient per a la realització cíclica de plantacions interiors que incorporava, entre d’altres elements coneguts com aires condicionats, ventiladors i llums halògens, sistemes tecnològics per controlar de manera telemàtica els cicles de llum de les plantes. Dues de les persones van ingressar a presó per ordre del jutjat de guàrdia d’Arenys, i una tercera va ser deixada sense efecte a l’espera de ser citada pel mateix jutjat.