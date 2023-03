Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada sobretot a robar en domicilis i que operava principalment al Vallès.

En total han fet cinc detencions. Les més recents són les realitzades ahir i tenen com a protagonistes tres veïns de Blanes.

Els van enxampar quan sortien de robar d’un bloc de pisos d’Arenys de Mar. Els acusen de nou robatoris amb força, set d’ells a domicilis i dos a vehicles,

Les gestions d’investigació dels agents van poder situar el domicili dels arrestats a Blanes, on el jutjat en va autoritzar una entrada i escorcoll.

Objectes robats

En el decurs de l’entrada realitzada en les últimes hores, els Mossos han recuperat diversos objectes -carteres, consoles, entre altres- atribuïbles als diferents robatoris que acrediten l’activitat criminal del grup. En aquest sentit, els investigadors estan cercant connexions amb nous fets delictius. Els tres arrestats ahir passaran avui a disposició judicial al Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Arenys.

Els altres arrestats són dos homes 18 i 35 anys, un amb antecedents per robatoris amb força a domicilis i l’altre per organització criminal. Aquests van ser detinguts a principis de mes i van passar el dia 10 de març a disposició judicial i tots dos van ingressar a presó per ordre del jutge instructor de la causa.

Investigació

El dispositiu OIKOS de prevenció de robatoris amb força a domicilis és el que ha permès identificar els autors dels fets. De fet, la col·laboració entre Mossos d’Esquadra i policies locals va permetre detectar i investigar l'organització criminal especialitzada a cometre robatoris en domicilis. El dispositiu es basa en l’engranatge dels diferents serveis policials per generar intel·ligència que després és explotada pels efectius de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord.

L’objectiu d'aquesta banda sempre era els objectes de valor i els investigats guardaven unes pautes d’acció molt concretes. L’organització criminal investigada seleccionava prèviament la zona on actuar i els domicilis als quals volien accedir. Abans escollien amagatalls i llocs per deixar roba i objectes que utilitzaven per forçar portes i finestres, perquè, en cas de ser identificats pels agents policials cosa que ja havia passat en alguna ocasió, mai no portessin a sobre res que els incriminés, segons informa la policia.

Zones boscoses

Els membres del grup sortien de Barcelona a mitja tarda i es dirigien a la zona que prèviament havien seleccionat. Estacionaven en zones boscoses properes i esperaven unes hores. La foscor els ajudava a passar desapercebuts i a dificultar-ne la identificació. Aprofitaven els relleus i els canvis de torn policials per moure’s

Amb aquest modus operandi van iniciar una sèrie de fets que van començar cap a finals de gener, quan es van produir dos robatoris amb força a dos domicilis del mateix carrer de la localitat de Santa Perpètua de Mogoda. Amb l'anàlisi dels fets i la investigació, la policia va aconseguir identificar els implicats en sis fets i els investigadors, en col·laboració amb la Policia Local de la Garriga, van establir el dia 7 de març un dispositiu policial de localització i detenció.

La policia va rebre un avís d'una central d'alarmes alertant d'un possible robatori en una altra casa. El dispositiu es va tancar entorn d'aquest domicili. Els Mossos desplegats a la zona van localitzar el vehicle i els seus ocupants mentre hi pujaven i iniciaven la fugida. Dos vehicles policials van aconseguir interceptar-los i detenir-los a tots dos.

En les últimes hores també s'han detingut els tres veïns de Blanes després de cometre un robatori a Arenys.