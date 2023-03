Santa Coloma de Farners ha inaugurat un nou centre per a persones amb diversitat funcional. L’espai, ubicat en uns terrenys cedits per l’Ajuntament, està situat al carrer Francesc Moragas, en una superfície de 3.512 metres quadrats. Les obres d’adequació, finançades per la Generalitat, han tingut un cost de 759.000 euros.

El centre de recursos integral per a la inclusió activa es va començar a construir l’octubre de 2021 i donarà sortida, en una primera fase, a una vintena persones adultes -majors de 18 anys- amb discapacitat intel·lectual de Santa Coloma i de l’entorn. Els assistents al centre -es posarà en marxa després de Setmana Santa- faran teràpia ocupacional i també hi haurà una atenció especial per a les seves famílies. L’espai està situat a tocar del futur nou Centre d’Atenció Primària (CAP), en una planta baixa, no té caràcter residencial i la previsió és que en un any es construeixi una segona fase de l’edifici per poder atendre a més persones.

El nou centre atendrà, en un principi, usuaris de la Fundació Astres, de Santa Coloma de Farners, que acompanya i dóna suport a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals. El titular de l’espai és la Fundació Gentis, una entitat sense ànim de lucre que treballa per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social dels col·lectius més desfavorits. La inauguració va comptar amb la presència del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.

L'Ajuntament celebra la notícia

Les autoritats municipals, presents durant l'acte, han celebrat la incorporació d'aquest nou equipament. L'alcalde, Joan Martí, ha valorat la necessitat de l'espai: "aquest projecte és un magnífic exemple de bona col·laboració entre administracions (Generalitat i Ajuntament de Santa Coloma de Farners) i el tercer sector (Fundació Gentis) per ajudar les persones i famílies amb necessitats especials. Estem molt satisfets d'haver contribuït a la creació d'un referent comarcal en inclusió".

Per la seva banda, la regidora d'educació, Carme Dilmé, ha afegit que aquest projecte "és d’interès per a la comarca, ja que contribuirà a millorar de la qualitat de vida, l'autonomia personal i la inclusió social de les persones en situació de discapacitat tot afavorint la permanència en l'entorn i garantint una educació de qualitat al llarg de la vida». Dilmé afegeix que «Santa Coloma de Farners, com a capital de la comarca de la Selva, s’està consolidant com el lloc on les persones amb diversitat funcional tenen un lloc proper per ser ateses». Fins ara, els centres més propers eren el CEE Ventijol, de Blanes, i el CEE Font de l'Abella, de Girona. «Fa anys es va veure la necessitat de tenir un centre a la ciutat per acollir usuaris i, amb aquest propòsit, el 2013, en el ple, es va presentar una moció per a la creació d’una escola d’educació especial».

Les actuacions que es portaran en el centre són la creació d’un espai d’orientació i assessorament per a l’educació i promoció de la inclusió activa al llarg de la vida i accessible per a persones en situació de discapacitat. També hi haurà serveis d’interès, com els d'ocupabilitat, educatius i socioeducatius, laborals i terapèutics que la Fundació Gentis està duent a terme al territori d’actuació.