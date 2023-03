Els veïns de Bonmatí, en peu de guerra per les males olors d’una empresa

Els veïns de Bonmatí fa mesos que es veuen afectats per les males olors que deriven d’una empresa multinacional, Exide Technologies Recycling, dedicada al reciclatge de bateries, al tractament de metalls i a l’obtenció d’altres productes a partir d’aquests derivats. Per a fer-ho, l’empresa utilitza plom, zinc i estany, considerats metalls pesants tòxics.

Arran del malestar, un grup de veïns s’ha organitzat en una plataforma anomenada Prou Contaminació, que critica -entre d’altres- que a finals del 2022 es renovés l’autorització ambiental a l’empresa de manera «anticipada»: «Es va renovar abans del que tocaria en procediment ordinari, sense que ni l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) ni l’Ajuntament, que sí va presentar-hi al·legacions, n’informessin els veïns ni la plataforma cívica», informa Pere Baguer, un dels membres de la plataforma. Des de l’entitat critiquen haver estat «exclosos» del procediment. «Hem estat exclosos del procediment sense dret a presentar-hi al·legacions ni recursos. Entenem que això és indefensió i vulneració dels nostres drets! Ho denunciarem», indiquen. D’altra banda, el col·lectiu està impulsant una petició col·lectiva per mesurar si els residus derivats d’aquesta empresa podrien tenir alguna afectació en la seva salut. Per fer-ho, volen lliurar una petició col·lectiva a l’Àrea Bàsica de Salut d’Anglès per analitzar els nivells de plom en sang. L’ens ha creat una pàgina web (sites.google.com/view/bonmatipc) on en detalla tot el procés.

Assemblea informativa

La plataforma va organitzar ahir al vespre una assemblea informativa que va congregar a més d’un centenar de persones inquietes perquè consideren que els derivats de la fàbrica podrien perjudicar la seva salut. En el marc de la trobada es van recollir signatures per adherir-se a l’esmentada petició de fer una prova col·lectiva de plom en sang.

Un dels assistents va manifestar la inquietud per la proximitat de casa seva amb la fàbrica: «Nosaltres i el nucli del poble estem a menys de dos quilòmetres. Sovint sentim molta pudor, no és cada dia, però quan passa és tan forta que no podem ni obrir les finestres. Això creiem que és perquè no separen el plàstic de les bateries. Ens preocupa que ens puguem contaminar de plom. No demanem que tanquin, però sí que ens demostrin que la fàbrica no ens està perjudicant la salut», va concloure.