Un petit terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest diumenge a la tarda el Maresme i les comarques veïnes. Segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), l'epicentre del sisme està situat a Arenys de Mar (Maresme) a zero quilòmetres de profunditat. L'alerta pel terratrèmol, que no ha provocat danys, ha saltat a les 15.43 hores. S'ha percebut tant a la comarca d'origen com al Barcelonès, el Vallès Oriental i la Selva.