Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que venien cocaïna anant amb patinet elèctric a la zona del mercat de Blanes. Un d'aquests ha ingressat a presó.

Durant el dispositiu policial, van localitzar 75 grams de cocaïna, 1.185 euros en efectiu i estris per vendre la droga en l'escorcoll als domicilis. També van arrestar una dona i una menor per tràfic de drogues.

En total són quatre arrestats: dos homes de 56 -el qui ha entrat a presó- i 43 anys, una dona de 42 anys i una menor, a qui acusen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

La investigació es va iniciar a finals del desembre de l'any passat quan la policia va tenir coneixement que al barri de Mas Enlaire s’estava portant a terme la venda de cocaïna al carrer.

Durant les indagacions els agents van observar com dues persones, de manera conjunta i coordinada, distribuïen droga per la zona del mercat municipal. Els agents van constatar que els traficants sempre actuaven de la mateixa manera: rebien trucada al telèfon mòbil i quedaven en diferents punts amb els compradors, tant al carrer com a la porta d’establiments. Moltes vegades els venedors es desplaçaven fins al punt de l’intercanvi amb patinet elèctric.

La investigació va concloure amb dues entrades simultànies en els domicilis dels dos homes investigats. En l’operatiu policial, que es va dur a terme a primera hora del matí del dia 24 de març, hi van participar agents de la Unitat d’Investigació i de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Blanes amb el suport de l’Àrea Regional de Recursos Operatius i de la Unitat Canina.

Durant l’entrada, en un dels domicilis van localitzar poc més de 75 grams de cocaïna i 1.185 euros en efectiu. Aquí van detenir l’home de 56 anys i una menor d'edat.

En l’altre domicili van confiscar els estris necessaris per dur a terme la venda de droga al detall. Concretament, bosses de plàstic amb retalls circulars, bàscules de precisió, filferro plastificat de color verd característic i coincident amb els que precintaven les paperines comissades durant la investigació. En aquest domicili van arrestar l’home de 43 anys i una dona de 42 anys.

A més, en els dos habitatges van intervenir com a indicis els telèfons mòbils i els patinets elèctrics utilitzats per dur a terme l’activitat delictiva.

Els dos homes detinguts, que tenen antecedents, van passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Blanes, el qual va decretar l’ingrés d’un d’ells a presó.

La dona detinguda i la menor van quedar en llibertat el mateix dia després de declarar a la comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge i de Fiscalia de Menors quan siguin requerits.