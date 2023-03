El PSC de Lloret de Mar aposta per la creació d’una nova llar d’infants municipal a la vila i la gratuïtat de tota l’etapa 0-3. En aquesta línia, el candidat socialista, Adrià Lamelas, va explicar que, si assumeix l’alcaldia de Lloret de Mar, «ampliarà les places de llars d’infants municipals per poder oferir l’etapa d’infantil 0 a la vila perquè, avui dia, Lloret de Mar compta amb dues llars d’infants municipals que no disposen d’aquesta etapa».

El projecte socialista també recull la creació d’una Escola d’Arts Escèniques amb una seu a l’Institut Escola de Fenals i una altra al Teatre de Lloret, obrir els patis dels centres de primària i ampliar l’oferta per acollir més cicles formatius.