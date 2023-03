L’Ajuntament de Tossa ha aprovat definitivament el projecte per fer la nova llar d’infants a la zona escolar després de canviar-lo d’ubicació. El projecte, que té un pressupost d’1.630.452,52 euros, consistirà en la construcció d’un edifici central que realitzarà la funció d’unió i espai compartit de serveis a deu aules amb forma de caseta de fusta amb coberta inclinada creant una zona segura i compartida per als infants. Aquestes construccions estan pensades per tenir el mínim impacte ambiental i màxima eficiència energètica. Per això s’utilitzaran materials naturals com la fusta reciclable i l’aïllament amb suro. L’Ajuntament justifica el canvi d’ubicació per l’ampliació del nombre de places, que passa de les 82 inicialment previstes fins a les 115. Segons precisa l’administració, el motiu d’aquesta ampliació és poder atendre el nou decret de la Generalitat que va anunciar la gratuïtat als alumnes de 2 anys (Infantil 2) pel curs 2022-23 i indicà que el 2023-24 s’ampliarà als infants d’un any (Infantil 1), motiu pel qual preveuen un incrmeent del nombre de sol·licituds.

Les aules estaran agrupades segons els diferents nivells: les dues aules dels nadons, properes a l’accés, podran compartir un espai comú a l’interior, on disposaran d’una gran nau central per compartir totes les activitats, limitat per tanques mòbils de fusta, així com una àrea de pati adaptada i controlada. Les tres aules destinades als d’un any també s’orientaran de manera que quedi un racó més reservat per a ells. Les tres aules de dos anys, de dimensions majors per acollir a 20 infants cada una, estaran situades de manera que s’encarin amb una zona on l’espai lliure sigui més gran. Les aules estan pensades perquè es puguin fer totes les activitats en el mateix espai: jugar, menjar, dormir, higiene... per tal de facilitar les tasques a les educadores i crear un espai de seguretat per als infants.

"És un equipament necessari i reivindicat. Ha calgut fer les millores que marca el codi tècnic, com l’informe favorable de bombers, i les millores per poder oferir gratuïtat a tots els infants2 Ramon Gascons - Alcalde de Tossa de Mar

L’alcalde de Tossa, Ramon Gascons, apunta que «és un equipament necessari i reivindicat. Ha calgut fer les millores que marca el codi tècnic, com l’informe favorable de bombers, i les millores per poder oferir gratuïtat a tots els infants, tal com ens indica el Departament d’Educació i que ens ha obligat a ampliar el projecte, i no oblidem, el més dur, realitzar tots aquests tràmits amb dos anys d’entrebancs per la pandèmia”.