Un xoc entre una moto i una furgoneta a Santa Coloma de Farners causa problemes de trànsit a la C-63.

L'accident de trànsit ha tingut lloc a quarts de nou del matí a l'altura del quilòmetre 25,5 d'aquesta via.

Arran dels fets, s'han mobilitzat els Mossos de Trànsit, SEM i Bombers.

El sinistre ha acabat amb dos ferits. Segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit, serien dues persones que han resultat ferides de poca gravetat. Els dos ferits s'han evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Els Mossos de Trànsit investiguen les causes del sinistre viar i donen pas alternatiu a la carretera. Arran dels fets, s'han generat retencions a la via. La situació s'ha donat per normalitzada cap a dos quarts d'onze del matí.