Arbúcies ha tornat a viatjar ahir al segle XVIII per recrear el tradicional Combat de la Guerra dels Catalans. A banda, durant tot el dia hi ha hagut els campaments de miquelets i els visitants han pogut veure com era la vida als campaments, jugar a bitlles catalanes o a altres jocs tradicionals del 1700 i participar en els diferents tallers.

D’altra banda, la jornada ha coincidit enguany amb la recreació de la crema de la vila, que va tenir lloc l’1 d’abril de 1714, quan cinc mil homes armats, molts d’ells a cavall, van irrompre a Arbúcies i en represàlia pels fets de gener van cremar totalment el poble, les cases, collites, boscos, i van deixar únicament l’església perquè servís d’exemple per altres viles i persones.