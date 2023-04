Aquest mes s’ha posat en funcionament un nou sistema de recepció i avís de pacients a les consultes externes, servei de diagnòstic per la imatge i gabinets de proves complementàries dels hospitals comarcals de Blanes i Calella amb l’objectiu de guanyar agilitat i endreçar el flux de pacients, a més de garantir la seva confidencialitat.

S’han instal·lat dos expenedors al vestíbul de cada centre perquè el pacient quan arribi s’identifiqui mitjançant la seva Targeta Sanitària i obtingui un tiquet amb la informació del lloc on s’ha d’esperar per ser visitat i un codi d’identificació. El número identificatiu del tiquet es projecta a les pantalles informatives que hi ha distribuïdes a les diferents sales d’espera i la persona deixa de ser cridada, millorant així la confidencialitat de les dades.

En el cas de Blanes hi ha un total de 10 pantalles i a Calella 25. Totes estan ubicades entre els passadissos de consultes externes, a les plantes de diagnòstic per la imatge i a proves complementàries. Quan el número identificatiu del tiquet que porta l’usuari apareix a la pantalla informativa, aquest pot entrar directament a la porta que se li indica.