Els Bombers de la Generalitat van actuar ahir a la nit en un incendi declarat en un habitatge de Torroella de Montgrí. L'avís va tenir lloc a les 21.50 hores i la casa afectada està situada al carrer Major del municipi.

El foc, que per ara se'n desconeix l'origen, va cremar en dues de les tres plantes de l'habitatge, però no va provocar ferits. Fins a sis dotacions del cos d'emergències van acudir al lloc per apagar les flames. Les tasques d'extinció van allargar-se durant més de dues hores, ja que la presència de molts materials combustibles van produir molta càrrega de foc.

L'estructura de la casa no ha quedat afectada.