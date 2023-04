La Policia Nacional ha detingut quatre persones com a gerents de diversos centres d'estètica i cosmètica dedicats a les ungles que tenien treballadores en situació irregular a Blanes i Lloret de Mar (Selva). Els responsables dels locals tenien només una treballadora donada d'alta (la seva filla) i fotocopiaven la targeta de residència i el contracte laboral i en donaven una còpia a cada treballadora. Si hi havia alguna inspecció al local, les treballadores mostraven la documentació falsa. Segons ha descobert la policia, els gerents dels locals portava les dones fins a Lloret de Mar amb vols comercials i una vegada aquí es quedaven el passaport per poder controlar-les i les posaven a treballar en els seus establiments.

La investigació de la Policia Nacional va començar el gener després que diverses ciutadanes estrangeres denunciessin que els havien robat els passaports. A partir d'aquí, van comprovar que aquestes dones estaven en situació irregular a l'Estat i quan els agents preguntaven perquè estaven a Lloret de Mar, elles responien que treballaven en un centre d'estètica del municipi. Davant d'això, els agents van investigar si les dones tenien contracte o no i si tenien permís de treball i residència. La policia va descobrir que el propietari tenia quatre establiments més a Lloret de Mar i Blanes, on la majoria dels treballadors estaven en situació irregular. Finalment, es va fer un operatiu d'entrada a vuit locals de Blanes i Lloret de Mar. S'hi van identificar 31 persones, la majoria d'elles en situació irregular ja que no tenien permís de residència ni de treball i tampoc tenien contracte. A més, es van traslladar sis persones totalment indocumentades a la comissaria per poder-les identificar. Es van detenir set persones més, quatre d'elles eren gerents de les botigues, per un delicte contra els drets dels treballadors, falsedat documental i afavoriment de la immigració clandestina. Una sola persona amb contracte Tots els detinguts seguien el mateix 'modus operandi' en què portaven a les víctimes des d'un país asiàtic fins a l'Estat amb vols comercials. Una vegada eren aquí, les traslladaven als establiments d'estètica que tenien a Lloret de Mar i Blanes. En aquests centres només hi havia una persona donada d'alta a la Seguretat Social, que era la filla dels gerents. Agafaven el seu permís de residència i el contracte i el fotocopiaven i posteriorment en repartien una còpia a cada treballadora. En cas en què hi hagués una inspecció, les dones mostraven la documentació falsa i aprofitaven les similituds facials que tenien per confondre. Mentrestant, els gerents retiraven els passaports de les víctimes i així controlaven que no marxessin. De moment ja s'han aixecat diverses actes sancionadores per part d'Inspecció de Treball. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.