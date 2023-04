Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes in fraganti a Riudellots de la Selva després de cometre un furt al descuit a una família en una àrea de servei de l’AP-7.

Els arrestats van intentar fugir dels Mossos a gran velocitat i provocant que algunes persones haguessin d'esquivar el vehicle per evitar ser atropellats.

Els tres detinguts tenen 27, 31 i 41 anys i els acusen de ser presumptes autors d’un delicte de furt i al conductor també l'imputen un delicte de conducció temerària.

Els fets van succeir el dissabte 8 d'abril a l’altura del punt quilomètric 70,5 de l’AP-7, a l’àrea de servei del Gironès, ja en terme de Riudellots.

Una patrulla de la comissaria de Girona, en vehicle de paisà, va observar un cotxe investigat per cometre furts en vies ràpides que entrava a l’àrea de servei del Gironès. El vehicle sospitós estava ocupat per tres homes.

La bossa de mà

Els agents van observar els moviments dels ocupants del cotxe i van veure com dos d’ells sortien del vehicle i l’altre esperava dins. Els dos individus que havien sortit es va atansar a una família que descansava a l’àrea de servei, els van envoltar i van sostreure la bossa de mà que havia deixat a terra una de les dones.

Els lladres van córrer cap al vehicle, van pujar-hi i van intentar escapar. El conductor va sortir a gran velocitat provocant que les persones que hi havia per la zona haguessin de saltar per evitar ser atropellats.

Els Mossos van aconseguir barrar el pas del cotxe escàpol i retenir dos de tres ocupants, l’altre home va intentar fugir saltant a l’autopista, però finalment va ser arrestat pels agents. També van poder recuperar la bossa de mà amb tots els seus objectes a l’interior.

La patrulla també va saber que, una estona abans, els mateixos lladres havien intentat robar les pertinences dels ocupants d’un altre truisme mentre circulaven per l’autopista.

Els detinguts, amb nombrosos antecedents per fets similars, van passar l'endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.