L'incendi d'un cotxe a Maçanet de la Selva ha fet tallar l'N-II durant prop de dues hores.

El succés s'ha produït quan faltaven uns 10 minuts per les tres de la tarda.

Arran dels fets s'han mobilitzat tres dotacions dels Bombers, el SEM i patrulles dels Mossos de Trànsit.

El cotxe ha cremat del tot i els ocupants malgrat ser atesos pel SEM inicialment per lesions molt lleus, han demanat l'alta voluntària, segons el Servei Català de Trànsit.

Els Mossos per la seva banda han tallat el pas a la via i s'han generat petites retencions, d'uns mig quilòmetre. La situació s'ha donat per normalitzada cap a tres quarts de cinc de la tarda.