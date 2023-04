Una empresa tèxtil s’interessa per la compra de la unitat productiva de Nylstar

Els treballadors de la tèxtil Nylstar de Blanes continuen la seva travessia per la incertesa. Aquesta situació, però, podria tenir aviat el seu punt final. Una empresa del sector tèxtil està interessada a comprar la unitat productiva de la companyia de Blanes, que va entrar en concurs de creditors fa més de dos mesos.

L’empresa ha mostrat el seu interès, però encara no està obert el període per fer una oferta per la unitat productiva de la factoria de Blanes, segons detallen des del comitè d’empresa. Abans cal que l’administrador concursal realitzi una taxació dels diferents elements que conformen l’empresa. «Encara no hi ha cap oferta ferma» expliquen.

Mitja plantilla acomiadada

Actualment, està obert el període de consulta i negociació de liquidació de la plantilla. Des del passat 30 de març i fins al pròxim 28 d’abril els treballadors tenen temps per a negociar amb l’administrador concursal les condicions de la liquidació. Segons avança el president del comitè d’empresa de la tèxtil blanenca, Xavier Cherino, tot apunta que la liquidació es durà a terme en dues fases. Primer es faran fora uns 45 treballadors, un cop finalitzi el període de consulta i negociació. La part restant de la plantilla, al voltant d’unes 40 persones, mantindran el seu lloc de feina a l’espera de com avança la possible compra de la unitat productiva per part de la tèxtil interessada, amb l’opció de mantenir els seus llocs de treball un cop es tanqui l’operació. Tot i això, Cherino insisteix: «encara estem negociant amb l’administrador concursal».

De moment, 21 persones s’han apuntat a un llistat com a «interessades en l’acomiadament immediat». Aquestes serien les primeres a perdre el seu lloc de feina. Les 24 restants haurien de ser escollides per part de l’administrador concursal. «Encara hem de negociar els criteris per seleccionar el personal que seria acomiadat», diu el president del comitè.

Els treballadors continuen assistint actualment al seu lloc de feina, però ho fan amb reducció de jornada o alternant setmanes de feina amb altres amb permisos retribuïts. La plantilla continua cobrant la seva nòmina, malgrat que actualment tenen pendent rebre el 60% del seu sou al mes de març.

La taula, aturada

Aquesta situació ha provocat que la taula per la reindustrialització de la tèxtil Nylstar, formada per la Generalitat, l’Ajuntament de Blanes i el comitè d’empresa, estigui momentàniament aturada, a l’expectativa de com avança l’interès per part de la possible companyia compradora per, així, poder continuar, o no, amb el seu propòsit: trobar una solució que garanteixi el futur de l’empresa.