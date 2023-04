El castell de Lloret de Mar obrirà el divendres 28 d'abril convertit en un espai expositiu que oferirà als visitants una experiència immersiva sobre l'emergència climàtica. La proposta del nou equipament surt de l'empresari Gustavo Buesa i ha contractat a Toni Cruz com a director creatiu del projecte. El castell tindrà tres sales expositives. En les dues primeres es faran servir ulleres de realitat virtual i hi haurà una plataforma mòbil que emetrà efectes sensorials. Es tracta d'un sistema únic a Europa a partir del qual es busca que els visitants puguin sentir els efectes de la crisi climàtica. En l'última sala es podran trobar jocs interactius per descobrir accions diàries que permeten reduir l'emergència climàtica.

Aprofitant que Lloret de Mar és la capital de la cultura catalana al llarg del 2023, el castell de Lloret ha decidit obrir les portes el divendres 28 d'abril. Busca convertir-se en un referent turístic al municipi oferint-los una experiència immersiva basada en l'emergència climàtica. Fins ara, el castell havia estat sempre tancat al públic i ara obrirà per mostrar tres sales diferents i vistes a la Costa Brava i a Lloret de Mar. La iniciativa és totalment privada i la reforma del castell s'ha fet pensant en generar el mínim impacte possible al medi ambient. Les entrades per visitar el castell de Lloret de Mar ja estan a la venda amb preus a partir dels 19 euros a través de la pàgina web del castell.